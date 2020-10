Vandaag tienduizend besmettingen gemeld, maar een deel is restant van gisteren

Dat blijkt uit de RIVM-cijfers die zojuist gepubliceerd zijn. Gisteren turfde het instituut ruim 8.000 meldingen, maar die statistiek was incompleet door een softwareprobleem. Smeer je de aantallen uit over beide dagen dan bedraagt het gemiddelde dagcijfer 9200, iets lager dan begin van de week, toenhet aantal nieuwe gevallen op meer dan tienduizend uitkwam.

De ICT-kwestie bij de GGD is inmiddels verholpen. Volgens een woordvoerder van GGD GHOR Nederland was de software niet gebouwd op dagelijks tienduizend besmettingen en dus duizenden GGD’ers die tegelijkertijd inloggen: ,,Dus het systeem werd erg traag gisteren toen er zoveel medewerkers mee werkten.” Na een update afgelopen vannacht draait de boel weer: ,,We gingen eerder gewoon niet uit van tienduizend besmettingen per dag, zo simpel is het eigenlijk.”