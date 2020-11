Vandaag iets meer dan 6000 nieuwe besmettingen, ‘het wil maar niet beter gaan’

video Zoeken naar sporen in huis van vermoorde Miranda Zitman; zijn het bloedspet­ters of gewoon vlekken?

11:40 De familie van Miranda Zitman heeft vrijdag opnieuw in haar huis in Soest gezocht naar sporen van haar gruwelijke dood, die in de strafzaak tegen de veroordeelde Bart B. over het hoofd zouden zijn gezien. Martin Eversdijk, expert in bloedbeeldanalyse, testte enkele sporen. Het AD ging mee.