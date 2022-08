Vandaag geen treinen in noorden van het land door staking, rest van het land volgt

Tegelijk acht NS problemen buiten Noord-Nederland niet ondenkbaar. ,,We kunnen onverwachte hinder voor reizigers in de rest van het land niet uitsluiten.”

Actiebereidheid groot

Vandaag leggen medewerkers in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel het werk als eerste neer. Vrijdag volgt de regio West (Zuid-Holland), maandag 29 augustus Noord-West (Noord-Holland), op dinsdag 30 augustus Midden (Utrecht, Amersfoort, Hoofddorp) en een dag later Oost & Zuid Nederland.

Volgens spoorvakbonden VVMC, FNV en CNV zal het overgrote deel van het NS-personeel dat in het noorden is gestationeerd aan de staking meedoen. Volgens Rob de Groot, vakbondsbestuurder van grootste spoorbond VVMC is de actiebereidheid onder NS-medewerkers groot.

Slecht visitekaartje

NS spant zich ondertussen in om toch diverse treinen te laten rijden van en naar Groningen en Leeuwarden. ,,We adviseren reizigers kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen”, zegt NS-woordvoerster Anita Middelkoop. ,,In de loop van vanavond is deze bijgewerkt. Treinen van de overige treinvervoerders (bijvoorbeeld Arriva, red) rijden woensdag volgens dienstregeling.