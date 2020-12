Vandaag gaat nieuwe wet in: 'Zonder mondkapje voel je je straks echt bekeken’

video Toiletjuf Marin maakt de gekste dingen mee en bundelt die in dagboek

28 november Drijvende drollen, een collectie achtergelaten onderbroeken, een man die niet meer van het toilet af wil, masturberende klanten en bebloede maandverbandjes. De Utrechtse Marin Hondebrink (35) maakte de afgelopen zes jaar als toiletjuf in Hoog Catharijne genoeg mee. Ze hield er op Facebook een vies dagboek over bij en dat is nu te koop.