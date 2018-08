Vandaag even wat minder warm, komende week hoogtepunt hittegolf

Ook vandaag krijgen we te maken met flinke zonnige perioden. Vanochtend trekken er wel wat wolkenvelden voorbij. De maximum temperatuur komt uit tussen de 23 en 28 graden. ,,Je zou bijna zeggen dat het vandaag koel is, maar evengoed een prima zomerdag. Ook vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. De minimum temperatuur komt vannacht uit rond de 15 graden", zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza . Morgen wordt het een stuk warmer. ,,Tropisch warm zelfs op veel plaatsen, met veel zon. Het wordt dan 29 tot 34 graden", aldus Klaassen. ,,Aan zee steekt wel een zeewind op, die zorgt voor enige verkoeling."

Hoogtepunt

Dinsdag bereiken we een nieuw hoogtepunt in de hittegolf die Nederland al even in zijn greep houdt. Het wordt zelfs extreem warm met 31 tot 36 graden. ,,'s Avonds is er wel kans op onweer."



Woensdag en donderdag wordt het geleidelijk aan wisselvallig met meer buien. Ook de temperatuur gaat dan dalen. De middagtemperatuur ligt op donderdag, vrijdag en het daarop volgende weekend waarschijnlijk tussen 20 en 25 graden. In het oosten zijn iets hogere maxima ook mogelijk, maar geen tropische temperaturen meer.