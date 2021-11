Vanaf vandaag weer nieuwe regels: mondkap op, QR-code bij de hand

Afstand houden en (spits)drukte mijden moest al sinds woensdag, voor de helft thuis werken ook. Maar vanaf vandaag gaan nog eens twee extra coronamaatregelen in. Dit zijn de nieuwe regels - en de restricties die het kabinet nog achter de hand houdt:

1. Mondkap op..

Nederland en de mondkap: het blijft een ingewikkeld huwelijk. Lang twijfelden OMT en kabinet of massaal mondkapgebruik veel nut heeft, daarna kwam er alsnog een plicht. Die werd weer snel geschrapt in de zomer. Maar nu zijn we toch weer tot elkaar veroordeeld.

De mondneusmaskers moeten verplicht op in alle publieke binnenruimtes - denk aan winkels, OV-stations, gemeentehuizen. Ook bij contactberoepen als de kapper moet het kapje op. Studenten in mbo en hoger onderwijs dragen weer een mondmasker op de gang. Belangrijk: waar al een coronapas verplicht is, hoeft het mondmasker niet op. Het is het één of het ander.

De boete voor het niet dragen van een mondkap blijft 95 euro.

De coronapas wordt vanaf vandaag op veel meer plekken verplicht. Vooralsnog was het vooral in de horeca nodig een QR-code te laten zien, maar nu moet het ook in onder meer de sportschool, het museum, bij het zwembad. Binnensporten kan alleen na QR-check, net als dans- of muziekles. Het buitenterras mag je ook pas op na het tonen van de coronapas.



Buitensport is uitgezonderd na een massieve blokkade in de Tweede Kamer, maar kantines en kleedkamers zijn wel weer QR-plichtig. Dat zou niet ‘te veel gevraagd’ zijn van de sporters, stelde minister Ferd Grapperhaus van Justitie (CDA) gisteren bij de ministerraad. ,,We vragen niets onmogelijks. We zullen het samen met elkaar moeten doen”. Doorstroomlocaties buiten als dierentuinen en pretparken vallen later pas onder de coronapas-regels, daarvoor is een wetswijziging nodig.

3. En dan hopen dat dit niet nodig is...

En dat moet dan genoeg zijn om de nieuwste coronagolf te temmen. Rutte wilde het land en zichzelf niet ‘in een depressie’ praten, maar zei bij de persconferentie ook dat de kans ‘reëel’ is dat komende vrijdag al extra maatregelen nodig zijn. ,,Hopelijk is dat niet zo.”

Als het onverhoopt anders uitpakt, heeft het demissionaire kabinet een aantal extra wapens in het anti-corona-arsenaal. Zo wordt nu wetgeving voorbereid die het mogelijk maakt dat de coronapas ook verplicht kan worden bij bedrijven waar bezoekers al een QR-code moeten tonen. Nu moeten alle gasten in een restaurant een coronapas hebben, maar de bediening niet.

Daarnaast maakt het kabinet het wettelijk mogelijk om de QR-codes in ‘niet-essentiële winkels’ (kleding, meubels, cadeauwinkels) toe te passen. Ook wordt bekeken of andere bedrijven - en zorgverleners - om een QR-code kunnen vragen. Dat zou op vrijwillige basis moeten gebeuren. Een deel van deze extra maatregelen kan regionaal in brandhaarden ingezet worden.

En als zelfs dat de coronagolven de komende winter niet omlaag drukt, komen harde lockdownregels weer om de hoek kijken. Het OMT schreef het in de kleine lettertjes van zijn laatste advies: als de boel misloopt, zijn eventuele extra restricties als de beperking van openingstijden in de horeca, aan banden leggen van het thuisbezoek, herinvoering van verplichte vaste zitplekken en sluiting van niet-essentiële winkels weer opties. Net als de ‘2G-benadering’ waarbij ergens alleen gevaccineerde of genezen personen welkom zijn.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hoopt dat wel te kunnen voorkomen. ,,We moeten ons weer schrap zetten, het worden spannende maanden, maar samen kunnen we het aan als we ons aan de huidige maatregelen houden.”

