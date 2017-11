‘Vanaf nu landinwaarts elke ochtend krabben’

Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza kan het ook niet mooier maken dan het is: ,,Het is wisselvallig en dat blijft de rest van de week zo. Bovendien krijgt het weer vanaf nu ook een winters karakter.”

Het gaat de komende nachten op verschillende plekken in het land licht vriezen. ,,De komende nacht denk ik een graadje vorst en dan vooral landinwaarts”, zegt Klaassen. ,,Denk aan Brabant, Limburg en de Achterhoek. Misschien ook in het noorden van het land.” Omdat het hier en daar ook mistig wordt, zal dat deel van Nederland morgenochtend te maken hebben met grijs en ‘erg kil’ weer.

Hagel en natte sneeuw

De lagere temperaturen in combinatie met de huidige wisselvalligheid kan ’s nachts en ’s ochtends vroeg zorgen voor hagel, natte sneeuw en gladheid. ,,En mogelijk blijft de hagel wat langer liggen, zoals afgelopen weekend ook het geval was. Het kan dan kort wat wit zijn", zegt de meteoroloog van Weerplaza.

Vooral woensdag, donderdag en zondag is er kans op winterse buien. Vrijdag en zaterdag is het naar verwachting droog en koud (2 to 5 graden Celsius). Vanaf zaterdagmiddag neemt de bewolking en kans op neerslag dan weer toe.

De ANWB geeft de volgende tips:

1) Laat je motor niet alvast lopen. Slecht voor het milieu en jezelf en het helpt nauwelijks.

2) Gooi nooit warm water over je wagen.

3) Doe een speciaal anti-vriesdeken op de voorruit, dan hoef je die in ieder geval niet te krabben.

4) Hou je ruit goed schoon, dan hecht het ijs minder.

5) Gebruik ontdooivloeistof. Is niet zo slecht voor het milieu als gedacht.

6) Vet de portierrubbers in, anders vriezen de deuren vast.

7) Zet de ruitenkrabber schuin tegen de ruit, dat krabt het best.