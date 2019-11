Vanaf nu is de nieuwe regel dat er maar één vriendje mee naar huis mag

Plotseling waren er twee jongens in huis. Die waren er natuurlijk wel vaker, maar twee jongens van 5 jaar, die de jongste na school mee naar huis nam, dat kenden we niet.



We zijn dochterouders. Er waren dagen dat de oudste vier meiden uit de klas mee naar huis nam en dat je geen kind aan ze had. Dat die verschillen tussen jongens en meisjes groot zijn, bleek toen ik tegen een zonen- moeder zei dat we op het kinderfeestje van de oudste anderhalf uur hadden geknutseld. De zonenmoeder had dat ook ooit geprobeerd, maar na tien minuten werd het huis afgebroken en moesten de jongens naar buiten. Dat de verjaardag van die zoon in november was, hielp niet mee.