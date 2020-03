‘Vanaf het begin hebben we onvoorwaardelijk ja gezegd tegen elkaar’

,,Selma en ik zijn allebei een beetje nerdy. We kunnen helemaal in een onderwerp duiken en in ons enthousiasme niet doorhebben dat anderen het niet meer volgen. Ik heb dat met wetenschappelijke onderwerpen, zij met talen en dromen. Haar hele leven is ze al geboeid door taal en andere vormen van communicatie. Niet zo gek dus dat ze gebarentolk is en braille heeft geleerd. Ze heeft ook intense dromen die ze nauwkeurig opschrijft, zonder ze meteen te interpreteren. Ze is nuchter, neemt het alleen waar.