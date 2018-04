Van wangedrag verdachte militairen dienen klacht in tegen staatssecretaris

Volgens de militairen kiest de bewindsvrouw openlijk partij voor de slachtoffers in de misbruikzaak, terwijl het onderzoek nog steeds gaande is. De militairen claimen onschuldig te zijn.

Eind vorig jaar klapte een aantal (oud-)collega’s tegen de Volkskrant uit de school over wangedrag op de kazerne in Schaarsbergen. In 2014 zouden er militairen zijn mishandeld, er zouden aanrandingen zijn geweest en zelfs een verkrachting. Ook zou er drugs worden gebruikt. Drie van in totaal acht verdachte militairen - waaronder de groepscommandant van de mortiergroep - ontkennen dat ze ook maar iets te maken hebben met de misstanden.

Volgens de militairen blijkt uit de reacties die Visser eerder in de media en onlangs ook nog in een Kamerdebat gaf, dat ze al haar conclusies heeft getrokken. Zo liet ze doorschemeren dat de zaak ‘diepe indruk op haar had gemaakt’ en dat bij het lezen van het eerste artikel over de misstanden ‘de rillingen over haar rug gingen.’

Ook spreekt ze steeds over slachtoffers, waarmee de andere leden van de mortiergroep vinden dat ze onterecht als daders worden weggezet. De drie militairen steekt het eveneens dat Visser wel contact opnam met de slachtoffers, maar geen wederhoor heeft gepleegd bij de beschuldigde militairen. Dat doet vooral pijn omdat binnen de krijgsmacht iedereen precies weet wie hierbij betrokken zijn. De drie die nu via hun advocaat Michael Ruperti hun beklag doen, vinden dat ze daardoor in hun goede eer en naam worden aangetast.