Van Vollenhoven over onderzoek Boeing-crash: ‘Zwichten komt in mijn woordenboek niet voor’

Twee aanhoudin­gen in onderzoek naar voortzet­ting verboden pedovereni­ging Martijn

18:02 In een onderzoek naar de verboden pedofielenvereniging Martijn zijn vandaag twee mannen aangehouden. In Haarlem is een 75-jarige man opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno. In Hengelo is een 32-jarige man aangehouden vanwege voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik van kinderen, meldt het Openbaar Ministerie.