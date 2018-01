Van terreur verdachte asielzoeker 'vluchtte juist voor de strijd'

De Syriërs N. en A.T.Q (26) kwamen in 2015 samen naar Nederland. N. belandde in Bergen op Zoom, Q. in Arnhem. Eind november werden ze aangehouden omdat justitie hen ervan verdenkt in Syrië te hebben gevochten bij Jabhat al-Nusra, een terroristische organisatie die gelinkt is aan al-Qaeda. Dat zou onder meer blijken uit foto's op de mobiele telefoon van Q.