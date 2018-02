Van ontucht verdachte huisarts zwijgt: onderzoek gaat verder

Getuige weigert mee te werken aan megaproces tegen Holleeder

14:23 Getuige Edgar van Lent weigert naar de rechtbank in Amsterdam te komen om te getuigen in het huidige megaproces tegen Willem Holleeder. De Nijmegenaar is door het Openbaar Ministerie opgeroepen om volgende maand in de zwaar beveiligde bunker in Osdorp te verschijnen. Hij vertikt het.