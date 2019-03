‘Van misbruik verdachte Charly T. is terug uit Spanje'

Twee arresta­ties in Amsterdam om wapens aanslagen Parijs 2015

15:30 De politie in Amsterdam heeft twee mannen van 29 en 31 jaar aangehouden voor betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in 2015. De mannen zouden kalasjnikovs en explosieven hebben geleverd aan de aanslagplegers. Een van de twee is inmiddels weer vrijgelaten om gezondheidsredenen.