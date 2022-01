Van kletsnat weekend naar rustig winterweer

Morgen verloopt droog, maar de dag kan regionaal wel grijs beginnen met nevel en mist. Vooral landinwaarts ligt de temperatuur rond of iets onder nul en dat betekent dat je rekening moet houden met autoruitenkrabben als je morgenochtend vroeg op pad gaat met de auto. Vooral in de middag schijnt op veel plaatsen de zon. ,,De temperatuur loopt op naar ongeveer 6 graden en dat is een hele gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar", stelt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline. ,,Er staat maar weinig wind en het is dan ook prima weer voor een wandeling of fietstocht.”

In de nacht naar dinsdag daalt het kwik weer tot onder nul en met name in het oosten kan het afkoelen naar -2 of -3 graden. Dinsdag begint met wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de namiddag en avond stijgt de kans op wat lichte regen. Schröder: ,,Het is wat kil, want de temperatuur komt in de middag uit op 3 tot 5 graden. De warme winterjas komt dan ook goed van pas als je naar buiten gaat.”

Rustig winterweer

De rest van de week is het rustig weer met naast wolkenvelden ook af en toe zonneschijn. Er staat over het algemeen weinig wind en het wordt een graad of 6. De nachten verlopen vrij koud en tijdens opklaringen kan het licht vriezen. De hele week moet je dan ook rekening houden met een autoruitkrabvertragingstijd van een paar minuten.

Volgend weekend verschijnt er iets meer bewolking en met name in het noorden kan wat regen of een enkele bui vallen. Doordat er wat meer bewolking is, koelt het in de nachten minder af en blijft het kwik over het algemeen (iets) boven het vriespunt.

