Van iedereen in zijn eigen isolement wordt niemand rijker

Verdachten van Nederland­se ‘aanslag­plot­ten’ kenden elkaar

6:00 De verdachten van verschillende verhinderde aanslagplannen in Nederland hebben voor hun arrestaties met elkaar in contact te gestaan. Dat bleek gisteren tijdens het proces tegen één van hen, Secan A. (22) uit Vlaardingen, die op kerstavond 2017 werd gearresteerd in een drukke uitgaansstraat in Rotterdam.