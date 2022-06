Van der Meijde loopt 'tienduizenden euro's’ mis na ban uit gokreclames: 'Denk niet dat er nu minder gegokt wordt’

besluit ministerBekende sporters en andere bekende Nederlanders mogen vanaf nu niet meer in gokreclames te zien zijn. Het betekent dat mensen als bijvoorbeeld Wesley Sneijder, Wim Kieft, Andy van der Meijde , Sjaak Swart, Jack van Gelder, Hans Klok, Ellie Lust en Kim Feenstra niet meer mogen figureren in reclames voor casino’s, sportweddenschappen of online gokken.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) heeft daartoe formeel de zogeheten ‘Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen’ aangepast. Volgens het ministerie gaat het om ‘álle personen die enige vorm van publieke bekendheid genieten of waarmee men zich wil identificeren of associëren, zoals (oud-)profvoetballers, influencers, modellen, zangers en bekende pokerspelers’.

Vanaf 1 oktober vorig jaar kan er in ons land online legaal worden gegokt. Dat is geregeld via de Wet Kansspelen op afstand. De bedoeling is dat mensen daardoor niet meer illegaal gaan gokken, aangezien spelers bij illegale aanbieders niet altijd goed beschermd worden. ,,Legale kansspelaanbieders moeten zich aan strenge regels houden waar de Kansspelautoriteit op toeziet. Binnen het legale aanbod wordt de consument beter beschermd en wordt verslaving, fraude en witwassen zoveel mogelijk voorkomen. Reclame draagt eraan bij dat spelers het legale aanbod weten te vinden, maar de aard en omvang van de reclame kent wel een grens”, zo staat in een bericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voormalig Toto-koning Andy van der Meijde moet door het besluit noodgedwongen stoppen bij Betcity.nl. De oud-topvoetballer wil niet zeggen hoeveel geld hij misloopt, maar het gaat in elk geval om ‘tienduizenden euro’s, beaamt hij. ,,Het is klote, maar het zijn de regels. Ik snap het aan de ene kant ook wel. Wij zijn voor veel jongeren een voorbeeld. Aan de andere kant denk ik niet dat zij nu minder gaan gokken omdat ik geen boegbeeld meer ben. Overal wordt nog reclame gemaakt. Kijk maar naar Engeland, daar adverteren ze nog steeds op voetbalshirts.” De oud-voetballer van Ajax kan er nog om lachen. ,,Ze pakken mij mijn brood af, nu ga ik ook de snelweg blokkeren”, grapt hij. ,,Een tractor heb ik alleen niet, wel een grasmaaier.”

Wettelijk verbod

Weerwind had al aangekondigd te willen regelen dat BN’ers niet meer in de reclames te zien zouden zijn. Hij werkt ook aan een wettelijk verbod op zogenoemde ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen, iets waar de Tweede Kamer op aandringt. Maar, zo zei hij daarover eerder, een wettelijk verbod regelen kost tijd. Evengoed wil hij het voorstel daartoe in de zomer klaar hebben, zodat het in consultatie kan.

In die fase kunnen burgers en belanghebbenden er hun zegje over doen. Vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer zich er nog over buigen. Bij het verbod gaat het om ongerichte reclames, waar mensen niet actief naar hebben gezocht door bijvoorbeeld via een zoekmachine op goksites te zoeken.

Wettelijke gokbescherming

Gokwebsites als Toto, Kansino en Betcity schieten al langer ernstig tekort met hun wettelijke gokbescherming. Nederlanders kunnen moeiteloos tienduizenden euro’s per maand verliezen, ook op overheidsgoksites, meldde het journalistieke onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) vorige maand. Het gaat om websites die bekend zijn van bijvoorbeeld Koning Toto, oud-voetballers (Betcity) of de confettiregens (Kansino). Consumenten mogen sinds 1 oktober 2021 legaal online gokken op dit soort websites. In ruil moeten gokbedrijven verslaving voorkomen, bijvoorbeeld door in de gaten houden hoe vaak en hoeveel geld iemand stort.

Maar in de praktijk beschermen goksites de spelers onvoldoende. Pointer ontdekte dat een speler bij Betcity ruim 40.000 euro kon vergokken zonder dat de site ingrijpt. Ook staatsdeelneming Toto liet dezelfde gokker in korte tijd 15.000 euro vergokken, terwijl bekend was dat het om een probleemspeler ging. De gokker mocht doorspelen in de hoop er weer een normale speler van te maken, verklaart directeur Niels Onkenhout van de Nederlandse Loterij (Toto).

De kansspelorganisatie zei in een schriftelijke reactie dat ze zich actief inzet voor verantwoord spelen. ‘We signaleren risicovol speelgedrag en doen interventies als het dreigt mis te gaan.’ Het spelen met hoge bedragen zegt volgens haar ‘niet direct’ iets over risicovol spelen. ‘Wij kunnen niet in de portemonnee van de speler kijken. Bij een groot verlies of hoge inzetten sturen wij de speler een bericht via zijn/haar account, om hem of haar te wijzen op speelgedrag.’

BetCity.nl focust op sportweddenschappen Naast Holland Casino mogen nog negen andere aanbieders legaal online kansspelen aanbieden, waaronder Nederlandse Loterij (Staatsloterij, Lotto) en Bet365, één van ‘s wereld grootste bookmakers. Eén van de kleinste aanbieders is BetCity.nl. Het naast de Johan Cruijff Arena gevestigde online gokbedrijf telt slechts 24 werknemers en onderscheidt zich op het gebied van sport, zei Joey Singels, sportsbookdirector en medeoprichter, in een interview vorig jaar. ,,Als mensen willen inzetten op een wedstrijd bieden wij daar allerlei relevante informatie bij. Wat de teams eerder hebben gedaan of er belangrijke spelers geblesseerd zijn, etc. ‘Speel slimmer’ noemen we dat. Zo kun je onderbouwd inzetten.” Gewed kan worden op tal van sporten, waaronder voetbal, wielrennen, Formule 1, darts, basketbal en tennis. Om bekendheid te genereren had het bedrijf voormalig Toto-boegbeeld Andy van der Meijde gestrikt. Aan die samenwerking komt nu dus een einde.