Van Ark: dilemma over hoe hoog de zorgbonus wordt én wie 'm krijgt

Het is ‘een dilemma’ hoe hoog de zorgbonus wordt en wie hem moet ontvangen, schrijft demissionair minister Tamara van Ark van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

Of de bonus wordt 500 euro netto voor zorgmedewerkers die veel werken met corona en veel ziekteverzuim daardoor hebben, of alle zorgmedewerkers krijgen een bonus. In dat laatste geval gaat het om een bedrag tussen de 200 en 240 euro, schat Van Ark in.

Volgens de minister is er bovendien haast geboden bij nemen van een besluit. Uiterlijk half april dat er zijn, omdat de uitvoering anders te veel vertraging oploopt. Ze wil er donderdag over in debat met de Kamer.

De branches die voor de 500 euro in aanmerking zouden komen zijn huisartsen en gezondheidscentra, ziekenhuizen, verpleging, verzorging, thuiszorg, ambulancediensten en centrale posten. Hier werkt men relatief veel met Covid-patiënten en is het zorgverzuim hoog. Medewerkers die niet meer dan 1,5 keer modaal verdienen zouden de bonus kunnen krijgen. Als voor deze optie wordt gekozen, krijgen mensen in de gehandicaptenzorg, GGZ of jeugdzorg geen extra geld.

Wordt voor optie twee gekozen, dan komt iedereen in de zorg in aanmerking. Vorig jaar was dat niet zo, maar nu hebben ‘alle beroepsgroepen tijdens de tweede golf zorg verleend’, aldus Van Ark. Hier gaat het om mensen die niet meer dan twee keer modaal verdienen. Het uitgekeerde bedrag per persoon is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Vorig jaar werd een bonus van 1000 euro uitgereikt aan zorgmedewerkers. Die was niet voor iedereen bedoeld, maar werd door veel instellingen ruim aangevraagd. Daardoor werd het budget overschreden. Van Ark wil voorkomen dat dit jaar er weer meer geld wordt uitgegeven dan begroot. In totaal is er 720 miljoen euro beschikbaar. Vorig jaar was dat in eerste instantie 1,44 miljard euro, dat later werd opgehoogd met nog eens 800 miljoen.