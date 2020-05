Valse certificaten en massaal afgekeurde maskers: de chaos regeert in de jungle van de mondkapjes

Hij is vader van twee kinderen, werkloos, en fanatiek supporter van voetbalclub NEC. Maar sinds de uitbraak van het coronavirus heeft hij het drukker dan ooit. In z’n autootje rijdt Nijmegenaar Jean (achternaam bij de redactie bekend) ieder weekend naar Duitsland. Vlak over de grens haalt de veertiger steevast een voorraad mondkapjes op. Bestemd voor import naar Nederland.



Iemand moet het doen, zegt Jean in plat Nijmeegs. „Kijk naar de verpleeghuizen, alle doden die daar vallen. Personeel en bewoners worden niet beschermd, de overheid kijkt niet naar ze om. Dat is toch verschrikkelijk?”



Dus nam Jean het heft in eigen hand. De mondkapjes koopt hij in bij een oude zakenrelatie. „Ik bied ze vervolgens aan bij verpleeghuizen in de regio. Handje-contantje, geen gedoe. Geloof me maar: zorginstellingen zijn enorm blij met me.” Ja, alles gebeurt zwart. „Maar ik verdien er nauwelijks aan. Ik doe het uit medemenselijkheid. De centen die ik eraan overhoud, zijn voor de benzine. En voor een klein biertje.”



Medische mondkapjes zijn niet aan te slepen. Waar schaarste is, valt geld te verdienen - en dus duiken ondernemers in alle soorten en maten op de handel. Zo ook een Brabander, die precies in het gebied woont waar corona het dodelijkst toesloeg. „Mondkapjes, mondkapjes, mondkapjes: het is vrijwel het enige waar nu in wordt gehandeld”, vertelt de man. Als bewijs laat hij de aanbiedingen zien die via WhatsApp binnenstromen. Foto’s van volgestapelde pallets met bijbehorende verkooppraatjes. ‘Meine freund, ich habe 100.000 masken, 2.40 euro pro stück.´