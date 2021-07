Valkenburg ontwaakt uit nachtmerrie: ravage enorm, emoties lopen hoog op

Of het een beetje gaat? Petroesjka Roks dacht vanochtend nog wel. Maar nu wellen de tranen op, en is er geen houden aan. ,,Vandaag zou deze winkel elf jaar open zijn", zegt ze terwijl ze uitkijkt op de ravage in sfeerwinkel Mooi Zo, normaal een toeristentrekker vol snuisterijen. Even verderop staat haar man John het modder van de vloer te vegen - hij doet althans een poging.



Zelf zet ze de spullen buiten. ,,Ik weet eigenlijk of dat nou het handigst is", zegt ze. ,,Maar dan staat het in elk geval niet in de weg als ze komen kijken.”



Voorlopig zijn ze helemaal alleen. De kelder staat vol met water. Een pomp is er niet, daar is hier een chronisch tekort aan. ,,Hier ligt voor vijftigduizend euro aan spullen in het water”, zegt John, terwijl hij bijschijnt met zijn zaklamp. De elektriciteit is al sinds woensdagavond uitgevallen. ,,Alle kerstspullen stonden in de kelder. Die konden we deze winter door corona niet verkopen.”