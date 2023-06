Vakbonden bereiken akkoord over cao zorgpersoneel: vaste medewerker krijgt voorrang in rooster

Vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 hebben in de nacht van woensdag op donderdag een akkoord gesloten met zorgwerkgevers over een verbeterde cao voor personeel werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis of in de thuiszorg (VVT).

De lonen stijgen in drie stappen met in totaal 10 procent. Met ruim 450.000 werknemers in totaal is de cao VVT de grootste van Nederland, aldus de FNV.

De huidige cao zou eind dit jaar aflopen, maar er is overeengekomen dat die nog tot eind 2024 doorloopt. Dit jaar krijgt het personeel er per 1 oktober 5 procent bij. Volgend jaar komt daar in twee stappen nog eens 5 procent bovenop, op 1 maart 2,5 en per 1 oktober nog eens 2,5 procent. Er is sprake van een bodembedrag als het gaat om de loonstijgingen. Dat betekent dat mensen in de laagste schalen er meer op vooruitgaan dan de afgesproken 10 procent over twee jaar, namelijk pakweg 14 procent.

De reiskostenvergoeding voor woonwerk-verkeer stijgt met liefst 70 procent en gaat van 10 naar 17 cent per kilometer. En er geldt straks geen maximalisatie meer van de onregelmatigheidstoeslag, waarmee werknemers in de midden- en hoogste salarisschalen te maken hadden.

Nachtdiensten

Bonden en werkgevers hebben afgesproken dat personeel in vaste dienst eerste keus krijgt bij de invulling van roosters. ,,Hiermee hopen we een einde te maken aan het ‘cherry picking’ van zzp’ers, waardoor vaak de meest zware diensten (met name nachtdiensten) door de vaste werknemers werd gedaan. Meer lucht en een verbeterde werk-privé balans voor vaste medewerkers dus”, zegt onderhandelaar Bert de Haas van FNV.

Alle lestijd van leerlingen in het beroepsonderwijs wordt met ingang van de nieuwe cao als werktijd gezien. De Haas: ,,Dit is een flinke verbetering en deze afspraak is heel belangrijk om jonge mensen te behouden. We hebben de instroom hard nodig.”

Eerder zei de FNV al dat veel VVT-medewerkers door de inflatie financieel steeds minder goed rondkomen. Woensdag was de derde onderhandelingsronde voor de cao gestart. Het was de laatste in een serie van drie rondes die deze maand hebben plaatsgevonden.

De leden moeten nog stemmen over het bereikte akkoord.