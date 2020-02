Vakbond waarschuwt vrachtwagenchauffeurs voor storm Ciara: ‘Laat je niet onder druk zetten’

De komende storm, met windstoten tot wel 130 kilometer per uur, kan serieuze gevolgen hebben voor de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs, waarschuwt de vakbond. Chauffeurs moeten dan ook het zekere voor het onzekere nemen en stoppen als het te link wordt. ,,De veiligheid van de chauffeur en medeweggebruikers gaat boven alles. Dan komt de levering maar wat later”, aldus transportbestuurder Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen in het bericht aan de achterban. De bond is dan ook blij met de waarschuwing die werkgeversorganisatie TLN heeft gegeven aan transportondernemingen om aflevertijden aan te passen en chauffeurs niet onder druk te zetten om toch de weg op te gaan. ,,Heel goed dat TLN dit nu doet’’, vindt Van Rijssel. ,,Bij extreem weer is het belangrijk om te vertrouwen op het vakmanschap en het inschattingsvermogen van de chauffeurs die op de weg zitten. Maar de transportbedrijven, de planners en de verladers zijn net zo goed verantwoordelijk. Zij mogen de chauffeurs niet onder druk zetten om door te rijden, terwijl ze dat zelf niet verantwoord vinden.’’

Omver geblazen

Volgens CNV heeft de sector geleerd van de zware storm van begin 2018, toen zeker 66 vrachtwagens omver werden geblazen. Veel chauffeurs vonden toen dat hun werkgever te weinig verantwoordelijkheid nam, bleek uit een enquête van de bond. Ook kwamen er signalen binnen dat chauffeurs onder druk waren gezet om ondanks het extreme weer toch door te rijden.



,,Die storm van 2018 was een keerpunt in het denken’’, zegt Van Rijssel, waarna er allerlei maatregelen zijn genomen zoals een handleiding over hoe te handelen bij extreem weer. ,,Maar goed, dat is papier, het gaat om de praktijk. Ciara is wat dat betreft een goede test. We blijven als vakbond alert dat chauffeurs niet onder druk worden gezet en we roepen hen op om het meteen bij ons te melden als dat wel het geval is. Dan nemen wij daar actie op richting de bedrijven.’’