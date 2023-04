Vakbond rechters en officieren eens met minister over nieuwe cao

Drankrij­der scheurt met 225 kilometer per uur over A2 en is nu zijn peperdure Audi kwijt

Een bestuurder van een Audi R8 (nieuwprijs vanaf 244.000 euro) is door de politie van de snelweg A2 bij IJsselstein geplukt. Volgens de politie reed de man 225 kilometer per uur, waar 100 is toegestaan, en had hij ook te veel gedronken.