Vakantiedrukte op wegen naar zuiden: op hoogtepunt 1000 kilometer file in Frankrijk

updateOp diverse Europese snelwegen staan vandaag de eerste lange vakantiefiles, vooral van noord naar zuid. In Frankrijk was de grootste drukte. Hier stond op het hoogtepunt in totaal zo’n 1000 kilometer file, zegt een woordvoerder van de ANWB.

In de loop van de middag werden de vertragingen minder in Frankrijk. Het verkeer liep vooral vast op het zuidelijke deel van de Autoroute du Soleil (tussen Lyon en Marseille) en op de wegen vanuit het noorden naar Bordeaux en Spanje.

Vakantiedrukte richting Italië

In Duitsland waren er onder meer files tussen Hannover en Hamburg en bij München en Neurenberg. Ook aan de Duitse grens was het druk. De A61 was in de buurt van Keulen nog altijd afgesloten vanwege de schade die door de overstromingen is ontstaan. Dat gaf meer drukte op andere wegen. Ook in Duitsland werd het halverwege de middag minder druk.

Op de A10 in Oostenrijk liep het verkeer van het noordelijke Salzburg naar het zuidelijke Villach uren vertraging op. In Zwitserland was het eveneens erg druk op onder meer de A2 richting Italië.

Drukker

De ANWB houdt vakantiegangers via Twitter op de hoogte van de actuele files in Europa. De reizigersorganisatie voorspelde onlangs al dat de zwarte zaterdagen in de zomervakantie dit jaar weleens drukker kunnen zijn dan ooit.



De eigen auto is deze zomer hét vervoermiddel om op vakantie te gaan, stelde Arnoud Broekhuis van de Verkeerscentrale in gesprek met deze site. ,,Hoe minder we vliegen, hoe meer we met de auto gaan. Met de auto ben je eigen baas. Als het met corona ergens fout gaat en je voelt je daar niet lekker bij, dan pak je de auto en je rijdt naar huis. Als een vlucht wordt geschrapt dan zit je vast.’’

