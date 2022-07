Vakantie begint in noorden, topdrukte op wegen verwacht

Onder de regio noord vallen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland, vrijwel heel Flevoland, het Gelderse Hattem en het Utrechtse Eemnes. In het midden van het land was de vakantie vorige week al begonnen. In het zuiden hebben kinderen nog een laatste week school voor de boeg, voordat ook zij aan hun vakantie kunnen beginnen.

De ANWB verwacht in België grote drukte bij Luik. Daar is door werkzaamheden aan de E25 de weg in beide richtingen dicht. In Frankrijk worden zaterdagochtend files verwacht op de Autoroute du Soleil, de snelweg van Parijs naar Lyon en Marseille. De route A10/A63 Parijs-Tours-Bordeaux naar Spanje stroomt in de loop van de ochtend vol. In Duitsland en Oostenrijk moeten reizigers rekening houden met files rond de steden Hamburg, München en Salzburg. Op ruim 900 plaatsen wordt aan de weg gewerkt. Ook bij de Gotthardtunnel in Zwitserland en in het noorden van Italië kan het erg druk op de weg worden.