Vader vermoorde advocaat Wiersum: Mijn kind is weg, doorgestreept, kapotgeschoten

Rechtszaak,,Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapotgeschoten.” Deze dramatische woorden besluiten de spreekrechtverklaring van de vader van Derk Wiersum, de advocaat die op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert werd doodgeschoten.

De verklaring is opgenomen op video. Deze werd dinsdag getoond op dag twee van het proces tegen de twee mannen die van de moord worden verdacht. Zij staan deze en volgende week terecht in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

De vader spreekt kalm op de video, breekt eens in tranen uit, maar brengt de verdachten en al zijn toehoorders een glasheldere boodschap vol vragen. ,,Je kind is dood, en iedereen die zich daarbij niets kan voorstellen, zoveel te beter,” vangt hij aan. Hij beschrijft de vroege jeugd van zijn zoon, en hoe hij en zijn vrouw op afstand probeerden te blijven, ‘maar klaar om in te grijpen’.

Kritische geest

,,Nee, hij is geen heilige, ondanks alles dat over hem is geschreven. Hij is een gewone Hollandse jongen met een kritische geest. En hij vraagt: klopt het allemaal wel? Kan dat allemaal maar zo? Een strijd kan ook op een fatsoenlijke manier geleverd worden: open, eerlijk. Zoals een collega van hem na de fatale actie zei: altijd beschaafd.”

Quote Hebt u zich tijdig gereali­seerd dat twee kinderen moeten opgroeien met een niet te helen kras op hun ziel?

Derk was privé ‘een bron van heel veel grappen en grollen’, maar ook een gedreven advocaat. ,,Wanneer Derk naar dit proces kijkt, zal hij zich er van willen overtuigen dat de verdachten zich in ieder geval voorzien van de hulp van de beste advocaten.”

,,Aan de verdachten het volgende: als bewezen word geacht wat u verweten wordt, dan zou u zich moeten schamen. Dan lijkt het er op dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Dat u dat niet in de gaten hebt gehad, is treurig. Voor de maatschappij, maar ook voor uzelf en uw naasten.”

Volledig scherm Bloemenzee bij het kantoor van de vermoorde advocaat Derk Wiersum. © ANP

,,Hebt u erover nagedacht wat u teweeg bracht in het leven van een ander, voordat u aan de slag ging? Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat twee kinderen moeten opgroeien met een niet te helen kras op hun ziel?”

,,Hebt u er tijdig over nagedacht dat u dàt wat u nu het hardst nodig hebt, een advocaat, willens en wetens hebt afgebroken? Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat u te weinig geld zou krijgen voor uw daad om echt rustig verder te kunnen leven en dat u voor altijd altijd afhankelijk zult blijven van een ander? En dat u dus bedonderd bent?”

,,Wanneer u zelf kinderen hebt, hebt u die al vroeg gewezen waar het verkeerde pad is. Daar kunt u nu verder niets meer tegen doen. Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapotgeschoten.”