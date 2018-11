Vader van verkrachte en vermoorde Milica (19): ‘Ze leek wel afgeslacht’

Waarom A. niet eerder met de verklaring over de relatie met het slachtoffer is gekomen, is het gevolg van schaamte, aldus de verdachte die ten tijde van het misdrijf 22 jaar was. ,,Ik was toen net getrouwd en durfde niet te verklaren over mijn contacten met Milica.’’ De relatie heeft volgens A. ‘een paar maanden’ geduurd. Hij had naar eigen zeggen ‘tientallen vriendinnen.’



Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is dit een volkomen ongeloofwaardig scenario. Het OM meent dat verklaring niet meer is dan een poging ‘berekenend de gaten in het dossier te vullen.’ De officier van justitie wees erop dat geconstateerd is dat A. tijdens zijn voorarrest uitvoerig met familieleden heeft gesproken over het verzinnen van verklaringen. Ook wisten de vriendinnen van het meisje, dat net examen had gedaan en naar de PABO zou gaan, niets van hun ontmoetingen. En dat terwijl Milica bij haar vrienden en familie bekend stond als een open persoon.



Het OM vindt de nieuwe verklaring dermate onzinnig dat er geen nader onderzoek naar moet worden gedaan, zoals A.’s advocaat heeft verzocht. De rechtbank is het daarmee eens.