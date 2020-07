Vader van omgekomen Raviv: ‘Defensie had zijn zaakjes niet op orde’

Ben van Renssen heeft er een slecht gevoel over. Het is eind 1994 en zijn zoon vertelt hem dat hij naar Srebrenica in Bosnië wil. De moslims helpen, die in de burgeroorlog omsingeld zijn door Serven en geen kant op kunnen. ,,Pap’’, zegt hij. ,,Ik wil er naartoe voor de vrede.’’ Het is de laatste keer dat beeldend kunstenaar Van Renssen (79) zijn zoon in levende lijve ziet, vertelt hij ruim 25 jaar later. ,,Ik wist dat ik hem nooit meer terug zou zien.’’