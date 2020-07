Vader van leerling reed opzettelijk basisschool binnen tijdens eindfeest groep 8

Het schoolgebouw is flink beschadigd maar er is geen instortingsgevaar, meldt de politie. De plaats waar de man het gebouw inreed is afgezet. Er is extra politie aanwezig om toe te zien dat niemand de plek kan betreden.

Ravage

,,Het was voor alle ouders en kinderen een beladen avond. De ravage was enorm”, vertelde een van de ouders achteraf. ,,We zaten in de gymzaal toen we ineens een hoop lawaai achter ons hoorden. Een enorme knal, alsof er een heel zwaar voorwerp op de grond viel”, vertelde een van de aanwezige ouders gisteravond, die liever anoniem wil blijven. ,,In eerste instantie bleven de kinderen rustig zitten, maar naarmate duidelijk werd wat er aan de hand was begonnen ze onrustig te worden. Ze zijn erg geschrokken van wat er in hun school is gebeurd. Mijn kind heeft het er ook erg moeilijk mee. Dan denk je even naar een leuk afscheidsavondje te gaan...”