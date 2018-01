Vader smokkelt coke voor carrière talentvolle springamazone

Dochter Jody van Gerwen (27) was vandaag in Engeland bij de rechtszaak, ze hoorde het vonnis huilend aan. Volgens de rechter maakte Mario van G. zich in juli 2017 schuldig aan de smokkel van vijftig kilo cocaïne, met een straatwaarde van bijna 4,5 miljoen euro.

Dekmantel

Rechter Rupert Lowe vertelde Van G. dat hij zijn paardenhandel heeft gebruikt als dekmantel voor de smokkeloperatie, met het doel om grote geldbedragen binnen te halen. Volgens de rechter was Van G. niet de grote baas van de drugshandel maar een koerier en wist zijn dochter niets van de illegale activiteiten van haar vader. ,,Zij is een onschuldig slachtoffer in deze zaak.''

Volgens de rechter is er wel een verband tussen de drugshandel en de sportieve activiteiten van Jody van Gerwen. ,,Deze rechtszaak speelt zich af tegen de achtergrond van de zeer succesvolle carrière van uw dochter Jody als een internationale springamazone'', aldus de rechter. ,, Dat is een zeer dure bezigheid, ondanks de sponsoren en het prijzengeld. Ik heb de overtuiging dat in ieder geval een deel van uw motivatie gelegen is in het uitbouwen van haar zeer dure loopbaan op het hoogste niveau.''

De paardenhandelaar uit het Limburgse dorp Limbricht verstopte de drugs in een paardencamper, bedoeld voor het vervoer van paarden. Hij zat zelf achter het stuur toen de douane de vrachtwagen inspecteerde nadat deze met de veerboot aan was gekomen in Dover. De politie vond 50 blokken coke in een speciaal aangebrachte bergplaats in de bus.

Onschuldig

In de woning van de paardenhandelaar zou later een geldbedrag van 270.000 euro aan contanten zijn gevonden. Mario van G. zelf stelt onschuldig te zijn. Hij verklaarde dat hij alleen twee paarden af wilde leveren bij een kennis in Bracknel. Bij een doorzoeking in Van Gerwen’s woning in Limbricht werd 270.000 euro aan cash gevonden.

Mario van G. heeft zelf op landelijk niveau paardgereden. Met zijn bedrijf traint hij springpaarden en koopt en verkoopt de dieren. Jody van Gerwen staat bekend als een talentvolle amazone, ze won prijzen in binnen- en buitenland en was de jongste winnaar ooit van het Noordelijk Internationaal Concours NIC Assen.

Volledig scherm De paardencamper waar de 50 kilo coke in was verstopt © NCA