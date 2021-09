Vader ontvoerde zoontje (2) naar Spanje: ‘Ik ben jarenlang bedreigd door mijn vriendin’

OM eist in hoger beroep weer vier maanden celstraf tegen bedreiger Kamerlid Omtzigt

2 september Tegen de bekende corona-activist Danny V. (27) uit Heerlen is in hoger beroep opnieuw een gevangenisstraf van vier maanden geëist, waarvan een maand voorwaardelijk, voor het belagen en bedreigen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de Limburger eind vorig jaar tot een volledig voorwaardelijke celstraf van vier maanden.