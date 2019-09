Vader gebruikte dienstwapen bij familiedrama Dordrecht

De gebeurtenissen in Dordrecht hebben niet alleen op nabestaanden en vrienden, maar ook op de politie diepe indruk gemaakt. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie was vandaag aanwezig bij een bijeenkomst van de collega’s van de agent.

Bijeenkomst

De gemeente organiseert vanavond een bijeenkomst naar aanleiding van de schietpartij. Burgemeester Wouter Kolff bevestigde dat het vierde dodelijke slachtoffer de moeder van het gezin is. ,,Dit gezinsdrama roept begrijpelijkerwijs veel emoties op in Dordrecht. Onder andere bij nabestaanden, in de buurt, bij vrienden, klasgenoten en teamgenoten, maar niet in de laatste plaats ook bij de politieorganisatie. Laten we elkaar vooral tot steun zijn deze dagen”, zei de burgemeester.