Vader en zoon uit Sint Willebrord opgepakt in viervoudige moordzaak Enschede

SINT WILLEBRORD - De politie heeft twee arrestaties verricht in de viervoudige moordzaak in Enschede. Een vader en zoon uit Sint Willebrord (71 en 32 jaar oud) zijn dinsdagmorgen aangehouden voor betrokkenheid bij de Enschedese liquidaties.

De twee mannen uit Sint Willebrord zouden de wapens hebben geleverd waarmee vorig jaar in Enschede vier mannen zijn vermoord. Het gaat om vader Arie (71) en zoon Dennis van D. (32) uit Sint Willebrord. Het tweetal is eind vorig jaar veroordeeld tot celstraffen van 24 en 15 maanden (waarvan zoon Dennis 5 maanden voorwaardelijk) voor wapenhandel in de zaak tegen de voor drugs- en wapenhandel veroordeelde strafadvocaat Bart V. uit Dongen. Een undercoveragent kocht in 2016 via de raadsman vier handvuurwapens bij de mannen.

De mannen uit Sint Willebrord - een kerkdorp tussen Breda en Roosendaal - worden er nu van verdacht een wapen te hebben geleverd aan de eerder aangehouden verdachten. Na de aanhouding is de politie gestart met een doorzoeking van een woning in Sint Willebrord.

Grootste moordpartij

De viervoudige liquidatie in Enschede staat te boek als de grootste moordpartij in de Twentse geschiedenis. Vier mannen werden in november aan de Van Leeuwenhoekstraat tegelijk doodgeschoten, op klaarlichte dag. De politie verrichtte eind november de eerste arrestaties. Dat ging om Hengeloërs Camil A. (57) en zijn zoon Dejan (32). Een dag later werd ook zon Denis (30) opgepakt. Zij zitten nog altijd vast. Tegen de drie is een waslijst aan bewijs verzameld door de politie, hoewel vader Camil A. blijft ontkennen.

Opvallend is dat de verdachten A. enkele uren na de moordpartij naar Brabant zijn gereden, waar ze een afspraak hadden in de buurt van Tilburg. Vermoedelijk is daarbij een gebruikt vuurwapen uit Enschede achtergelaten, en een nieuwe gekocht.

Tassen

De dinsdag opgepakte mannen uit Brabant zijn overgebracht naar cellencomplexen van de politie-eenheid Oost-Nederland. Meerdere aanhoudingen zijn niet uitgesloten volgens de politie. Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar twee tassen, die mogelijk in de omgeving van Sint Willebrord zijn gedumpt. De politie zal daar dinsdagavond in Opsporing Verzocht opnieuw aandacht voor vragen.