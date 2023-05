Vader Ab houdt 'groot raadsel' over nu dochter Maria al 29 jaar in Duits graf blijkt te liggen

Snelheids­dui­vel in Audi - gehuurd voor bruiloft - rijdt met 170 kilometer per uur door woonwijk

In de Utrechtse woonwijk Overvecht mag 50 kilometer per uur worden gereden. Surveillerende agenten schrikken zich dan ook rot als hun ‘rustige nacht bruut wordt verstoord door een zwaar motorgeluid’. Het blijkt een Audi RS3 te zijn met vier jonge inzittenden, speciaal gehuurd voor een bruiloft, die met 170 kilometer per uur in een flits voorbij zoeft.