Vader (55) komt onder trekker van zoon in Laren en overlijdt

Een kerststal, maar dan in de sfeer van Dick Bruna

16:49 Een van de grootste Nederlandse tekenaars, Dick Bruna, overleed in februari 2017. Toch leeft zijn gedachtegoed ook na zijn dood voort, want de kerststal in de Utrechtse Domkerk heeft dit jaar wel hele bijzondere figuren. Ze zijn geënt op de verschillende tekeningen van Bruna. En ze vallen tevens in smaak bij jonge en oude bezoekers.