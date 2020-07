Vader (55) die boos was op juf ‘wist wél dat er mensen in schoolgebouw waren’

De 55-jarige vader van een leerling die vorige week met zijn auto een basisschool in het Noord-Hollandse Grootebroek binnenreed, wist wel degelijk dat er mensen in het schoolgebouw aanwezig waren. Dat meldt het Openbaar Ministerie op basis van de eerste onderzoeksresultaten. De verdachte, die overhoop lag met de juf van groep 7, wordt verdacht van poging tot moord.

De vader was boos op de juf omdat zijn zoontje niet meer in de klas van zijn beste vriendje mocht zitten. ,,Hij hield haar verantwoordelijk voor de klassenindeling”, onthulde voorzitter Jan van Berkum eerder tegen deze nieuwssite. ,,De moeder heeft ons laten weten dat ze niet achter de actie van de vader staat. Ze had dit totaal niet zien aankomen.”

Van Berkum vertelde op basis van informatie van de moeder dat de vader niet doorhad dat er een activiteit in de school was toen hij met zijn auto het gebouw inreed. Die verklaring komt niet overeen met de bevindingen van het Openbaar Ministerie. ,,Er waren die avond meerdere mensen in het pand aanwezig en verdachte was daarvan op de hoogte”, vertelt een woordvoerder. ,,Dat is tot dusver alles wat we daarover in relatie tot de verdenking kunnen zeggen.”

Onder invloed

Gedurende het onderzoek en de daarmee samenhangende verhoren van verdachte en getuigen, hoopt justitie duidelijkheid te verkrijgen over het motief van verdachte. ,,Maar op dit moment is het te vroeg om daarover iets te zeggen”, aldus een woordvoerder. Het is dus niet duidelijk of de verdachte de intentie had om met zijn actie de juffrouw te verwonden.

De man bleek tijdens het incident onder invloed van alcohol, zo wees een test uit. Hiervoor wordt hij op dit moment niet aangeklaagd. ,,Het rijden onder invloed wordt te zijner tijd wellicht meegenomen op de definitieve tenlastelegging, maar draagt niet bij aan de vordering tot voorlopige hechtenis”, legt justitie uit. Mocht de verdachte daadwerkelijk veroordeeld worden voor poging tot moord, dan kan hem dat maximaal tien jaar gevangenisstraf opleveren.

Naar andere school

De moeder van de jongen uit groep 7 heeft in overleg met de schoolleiding besloten dat haar zoon op een andere school naar groep 8 gaat. Ze is bang dat de daad van zijn vader haar kind op zijn huidige school, ’t Palet in Grootebroek, zou worden nagedragen. Dat verklaarde voorzitter Jan van Berkum van Stichting Trigoon, waar de speciale basisschool onder valt, al eerder. ,,Het is niet de bedoeling dat hij straks het zwarte schaap van de klas wordt.”

In overleg met de moeder wordt binnen de stichting een oplossing gezocht voor de jongen. Maar ook dan zal de 55-jarige vader de toegang tot de school worden ontzegd. Met het zoontje gaat het naar omstandigheden goed, weet Van Berkum. ,,Hij en de moeder zijn tevreden hoe de school met de kwestie is omgegaan. Ook de leerlingen leven erg met het gezin mee. Dat is mooi om te zien.”