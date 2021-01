‘Vaccinatie kán net het laatste zetje zijn’

Met getallen kun je vaak alle kanten op. Toen vorige week het bericht naar buiten kwam dat in Noorwegen 23 - en de laatste stand is 33 - ouderen waren overleden na toediening van het Pfizer-vaccin, trok dat wereldwijd vanzelfsprekend veel aandacht. Voor de tegenstanders van het coronavaccin was het een bevestiging van hun ideeën: dat middel is te snel ontwikkeld en kan nooit veilig zijn. Experts in China zagen in het nieuws aanleiding tot een oproep om met het verspreiden van het Pfizer-vaccin te stoppen.