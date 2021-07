Vaccin voorkomt verspreiding niet: een op tien mensen met positieve coronatest was volledig gevaccineerd

Groepje koeien in nood op piepklein eilandje in Alem, water stijgt nog steeds

18 juli ALEM - In de uiterwaarden van Alem is een stuk of tien koeien in de problemen gekomen. Ze staan langs de Jan Klingenweg op een piepklein eilandje in het nog steeds stijgende water van de Maas. Het lukt de hulpdiensten niet ze te redden, waardoor is besloten dat de beesten zolang moeten blijven staan.