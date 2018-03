Utrechtsebaan (A12) vrijgegeven na ijsvorming

De Utrechtsebaan (A12) in Den Haag was in beide richtingen afgesloten omdat een waterleiding is gesprongen. ,,Het water komt met bakken naar beneden vanaf de viaducten'', aldus Rijkswaterstaat. De A12 werd weer vrijgegeven rond 11.00 uur.



Volgens de overheidsinstantie ging het om een lekkage in het gebouw van VNO-NCW, De Malietoren, die over de weg heengaat. Door de lekkage kwam er water op de weg en was het daar spekglad. ,,Het is min 8 graden, op de weg liggen water en ijs en er hangen ijspegels.''



Door de afsluiting werd het druk in de binnenstad. Het verkeer probeerde via zijwegen een ander deel van de A12 te bereiken, waardoor er lange rijen auto's bij onder andere het Koekamp stonden. Het verkeer werd geadviseerd om te rijden via de Sijtwendetunnel (N14) in Leidschendam-Voorburg.



Tekst loopt door onder foto.