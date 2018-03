Utrechtsebaan (A12) aan twee kanten afgesloten door ijsvorming

De Utrechtsebaan (A12) in Den Haag is in beide richtingen afgesloten omdat een waterleiding is gesprongen. ,,Het water komt met bakken naar beneden vanaf de viaducten'', aldus Rijkswaterstaat.

Volgens de overheidsinstantie gaat het om een lekkage in het gebouw van VNO-NCW, De Malietoren, die over de weg heengaat. In de toren zijn ze druk aan het werk om de wateroverlast te verhelpen.



Door de lekkage is er water op de weg gekomen en is het daar spekglad. ,,Het is min 8 graden, op de weg liggen water en ijs en er hangen ijspegels.''



Volgens Rijkswaterstaat gaat de afsluiting tot ten minste vanmiddag duren. Het is druk in de binnenstad. Het verkeer probeert via zijwegen een ander deel van de A12 te bereiken, waardoor er lange rijen auto's bij onder andere het Koekamp staan. Het verkeer kan omrijden via de Sijtwendetunnel (N14) in Leidschendam-Voorburg.

Wateroverlast in de Malietoren, waardoor de Utrechtsebaan dicht is.

Rotterdam

Ook de Drechttunnel in Rotterdam heeft te kampen met bevriezing. Daar is de rechtertunnelbuis afgesloten. Die afsluiting duurt volgens Rijkswaterstaat vermoedelijk nog tot 10.00 uur. Verderop in Rotterdam werd de Heinenoordtunnel in de A29 tijdelijk afgesloten. Door vorstschade aan het asfalt is op de A16 bij de Van Brienenoordbrug maar een van de drie rijstroken beschikbaar. ,,Dat blijft zo tot in de middag. We gaan ervan uit dat voor de avondspits alle rijstroken weer beschikbaar zullen zijn, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.



Door de vorst werden ook twee rijstroken van de Schipholtunnel afgesloten. Wat zorgde voor de nodige vertragingen. Langs de rijbaan zijn grote brokken ijs te zien.

ANWB

Het is vandaag ook erg druk bij de ANWB Alarmcentrale en de Wegenwacht vanwege het grote aantal pechgevallen. ,,Ondanks de extra bezetting aan de telefoon en op de weg, lopen de wachttijden op. U moet dus langer wachten dan u van ons gewend bent'', laat de alarmcentrale op Twitter weten.



Volgens een woordvoerder kampen automobilisten vooral met startproblemen en vastgevroren handremmen. ,,Het was al druk, maar omdat de kou aanhoudt neemt de verder drukte toe'', aldus de ANWB.

