Utrechters actiefste Nederlanders en meer leuke sportfeitjes

InfographicsDeze krant zet zich graag in voor de amateursport. Dichtbij, in de regio, geeft de sportvereniging kans aan groot en klein talent. De inbreng van clubvrijwilligers is daarbij ­onmisbaar. Enkele opvallende feiten en weetjes over amateursport in Nederland.

Naar schatting meer dan 6 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder zijn actief in het vrijwilligerswerk. Ze zijn verdeeld over:

M/V

Mannen en vrouwen doen op jaarbasis even vaak vrijwilligerswerk. Vrouwen voornamelijk op school, in de verzorging en voor levensbeschouwelijke organisaties. Mannen zijn actiever op het gebied van sport (19 tegen 11 procent), jeugdwerk, hobby’s, vakbond, politiek en wijk/buurt.

De grootste van het land

SV Kampong is de grootste sportclub van Nederland. De Utrechtse omni­sportvereniging telt meer dan 5000 leden, verdeeld over voetbal, hockey, cricket, tennis, squash en jeu de boules.

64 procent van de Nederlanders sportte in 2017 wekelijks. Een stijging: in 2016 was dit 61 procent. Het aantal verenigingen daalde echter met 676 naar 23.870. Zelf fitnessen, wandelen, zwemmen, hardlopen en fietsen zijn het populairst.

4.368.000 landgenoten zijn lid van een sportclub. De meeste leden hebben:

1 miljoen mensen zijn in Zuid-Holland lid van een sportvereniging, in absolute aantallen meer dan in alle andere provincies. Noord-Holland en Noord- Brabant volgen met circa 800.000 leden, Flevoland en Zeeland staan onderaan met 100.000.

Actief

Utrecht is de provincie met de hoogste sportdeelname van Nederland: twee derde (67 procent) doet aan sport (in georganiseerd verband of voor zichzelf). Daarmee zijn Utrechters de actiefste Nederlanders. Noord-Brabant en Friesland volgen met 66 procent, Flevoland sluit de rij met 60 procent.

Korfbal

Voetbalbond KNVB is de sportbond met verreweg de meeste leden in elke provincie. In Zeeland, Friesland en Zuid-Holland lopen de inwoners warm voor korfbal. In de andere provincies ontbreekt deze sport in de top-10.

34 procent

Een derde van de Utrechters is lid van een sportvereniging. Ook hier scoort deze provincie met 34 procent landelijk het hoogst, samen met Friesland, Overijssel en Drenthe. Flevoland en Limburg (24 procent) scoren het laagst.

Te zwaar

Van de Zeeuwen in de leeftijd van 19 tot 64 jaar kampt bijna de helft (47,6 procent) met overgewicht, blijkt uit cijfers van SportZeeland. Bij de Zeeuwse 65-plussers is dat percentage 59,2.

Bikkels

Flevolanders zijn geen gewone Nederlanders. Gemiddeld doen bijna drie keer zoveel inwoners van deze provincie aan triatlon (zwemmen, fietsen, hardlopen). Flevoland kent jaarlijks zes grote triatlonevenementen.