Utrechter wordt stinkend rijk dankzij gemeente: bijna 1 miljoen euro aan dwangsommen

Wat is er aan de hand? Daarvoor moeten we terug in de tijd, naar december 2017 om precies te zijn. Inspecteurs van de gemeente Utrecht oordelen dat de panden van twee buren in Utrecht in slechte staat van onderhoud verkeren. Vervolgens doet een van de twee mannen een verzoek tot handhaving aan de gemeente, vanwege de onveilige fundering bij zijn buur.