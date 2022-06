Utrechter opgepakt na vondst wapens en nazi-symbolen in woning

Aanhoudin­gen na betasten slapende vrouw (19) in trein en langdurige aanranding vorige week

De politie heeft maandag een verdachte opgepakt voor de langdurige aanranding van een 19-jarige vrouw in een trein vorige week. De 40-jarige man uit Den Helder is na verhoor vrijgelaten, maar wordt nog wel verdacht. Gisteravond zijn drie mannen opgepakt nadat een slapende vrouw in de trein tussen Lelystad en Almere was aangerand.

1 juni