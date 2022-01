Utrechter (75) lag twee dagen hulpeloos op de keukenvloer, pas toen belde zijn vrouw 112

Steenrijke crimineel Gordon F. was al dagen doorgesno­ven toen hij zijn vriend neerschoot

De steenrijke Amsterdamse crimineel Gordon F. (40) had dagen aaneen cocaïne gesnoven voordat hij op 11 oktober zijn vriend in de borst schoot in zijn villa in Lijnden. Hij had een vuurwapen omdat hij vaak is gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst staat.

25 januari