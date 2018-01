Urks kerklied is kei van een hit op internet

Westerstorm LIVE: Code rood, chaos op weg, nog net geen orkaankracht

10:14 In een groot deel van Nederland geldt momenteel een code rood vanwege de zeer zware windstoten. Volgens het KNMI worden er windstoten verwacht met een kracht die nog groter is dan eerder was voorspeld. Vrachtwagens waaien om, veerdiensten worden stilgelegd en brandweerkorpsen melden veel omgewaaide bomen. Volg alle ontwikkelingen hierover in ons liveblog. Hieronder ziet u een kaart met actuele windsnelheden in Nederland. Daaronder begint het liveblog. Het kan even duren voordat dat is ingeladen.