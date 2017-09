'Urinoir-event' afgelast: te veel vrouwen willen

,,Wegens overweldigende belangstelling zijn we uit ons jasje, of ehhhh de Krul, gegroeid. Op de beoogde locatie is echt geen plek voor 1.000 vrouwen, 3.300 genodigden en 7.500 belangstellenden."



De actie was bedoeld als protest tegen de uitspraak in een rechtszaak tegen een wildplassende vrouw. De rechter oordeelde dat vrouwen in geval van hoge nood best in een urinoir kunnen plassen. De zaak leidde tot publieke verontwaardiging. Veel mensen vinden dat er niet genoeg openbare wc's voor vrouwen zijn.