‘Urgente vermissing’: Deventenaar reed naar Zwolle, maar kwam daar nooit aan

Minister wil in gesprek met kinderop­vang over hoge werkdruk

15 juli Demissionair minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil met de kinderopvangorganisaties in gesprek over de hoge werk- en regeldruk in de sector door pittige kwaliteitseisen. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de betrokken partijen.