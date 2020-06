Universiteiten vrezen voor het nieuwe collegejaar

De universiteiten zijn blij dat er weer iets mag vanaf maandag, maar vrezen voor het nieuwe collegejaar. In een open brief stellen alle rectoren magnifici dat fysiek contact essentieel is voor studenten, maar de tijden waarop nu onderwijs mag worden gegeven veel te beperkt zijn. Ze vinden dat live onderwijs niet alleen voor noodzakelijke lessen, zoals practica, moet zijn, maar voor alle studenten.

,,Die fysieke interactie is cruciaal”, verklaart Vinod Subramaniam, rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam. ,,In het onderwijs draait het niet alleen om kennis in de hoofden gieten. Het gaat om interactie, debat, dialoog. Daar leren studenten ook van.”

Quote In het onderwijs draait het niet alleen om kennis in de hoofden gieten. Het gaat om interactie, debat, dialoog. Daar leren studenten ook van Vinod Subramaniam, VU Amsterdam

De tijdvakken waarbinnen het hoger onderwijs de lessen mag aanbieden, brengen forse beperkingen mee. Om te voorkomen dat er grote drukte in het openbaar vervoer ontstaat, mogen universiteiten alleen tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur onderwijsactiviteiten starten. Ook mag maximaal twintig procent van de totale populatie tegelijkertijd in een gebouw aanwezig zijn.

Noodzakelijke

Om aan alle regels te voldoen, kiezen universiteiten alleen voor het hoogst noodzakelijke op de campussen. Als de tentamens online kunnen blijft de afname digitaal, afstudeerders krijgen voorrang en kwetsbare studenten die niet goed thuis kunnen werken mogen komen. Wageningen University laat alleen wat masterstudenten labwerk doen en er komen een paar veldpractica. Voor Maastricht University betekent het dat ongeveer 600 van de 19.000 studenten vanaf maandag naar een universiteitsgebouw afreist. Van de Vrije Universiteit blijft zo'n 95 procent van de studenten volledig digitaal onderwijs volgen. De Universiteit Twente probeert juist zoveel mogelijk studenten een keer te laten komen, maar de tijd op de campus per persoon zal daardoor uiterst beperkt zijn.

Studenten hopen dat de universiteiten alle ruimte pakken die ze krijgen. Daaraan twijfelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) nu wel. ,,Het lijkt wat tegen te vallen. Als op sommige universiteiten 95 procent van de studenten nog steeds alleen online onderwijs krijgt, is wel heel veel”, constateert voorzitter Kees Gillesse. De behoefte aan live lessen is groot, merkt hij. ,,We horen van veel studenten dat ze hun motivatie verliezen. Het kan zo niet verder en het is mooi dat de universiteiten dat ook laten horen.”

Tijd onbenut

Volgens de universiteiten blijft er nu echter onnodig veel tijd onbenut. Want er zijn ook zat studenten die met de fiets, lopend of met een eigen auto naar de colleges komen. Ze hopen op zijn minst die studenten buiten de huidige vaste tijden te mogen verwelkomen. ,,Het ov is nu de beperking voor ons onderwijs", stelt Subramaniam. ,,Er zit meer rek in. Het is een uitdaging, maar we kunnen dit regelen. Misschien moeten we andere groepen studenten maken waarbij we kijken naar hun vervoer.”