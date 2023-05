Universitair docent Milio was zelf ooit vmbo-k-leerling: ‘Mensen plakken schaamte op jou’

Ook in hoger beroep vrijspraak voor piloot Julio Poch in Argentinië

De Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch is ook in hoger beroep in Argentinië vrijgesproken van betrokkenheid bij vluchten waarbij tegenstanders van het toenmalige regime van dictator Videla uit vliegtuigen werden gegooid. De advocaten Carry en Geert-Jan Knoops hebben dat dinsdag meegedeeld in de talkshow Jinek. Een Argentijnse rechter sprak Poch eind 2017 al vrij.