Universitair docent heeft niet eens tijd om scripties helemaal te lezen

De voorman van WO in Actie, Rens Bod, durft het bijna niet hardop te zeggen. Hij hoort van collega's dat ze tentamens en scripties nauwelijks meer kunnen nakijken. ,,Iemand moest in één week tijd 280 tentamens met open vragen nakijken. Dat red je nooit,'' beschrijft hij. Met als gevolg dat antwoorden eerder worden gescand dan echt tot in detail worden nagekeken. Bod: ,,En dat gebeurt zelfs soms met scripties, biechten collega's met tranen in de ogen op. Het is te erg voor woorden.''

De voormalige Onderwijsminister zegde universiteiten 4000 extra docenten toe. Die zijn hard nodig, benadrukt WO in Actie. Het water staat ook universitair docenten aan de lippen. Daarom staan ze vandaag op het Plein in Den Haag om te demonstreren. Nou ja, staan. De docenten zitten op klapstoelen met de laptop op schoot te werken. Want, zeggen ze, eigenlijk hebben ze helemaal geen tijd om te staken.

Van die extra handen is namelijk nog niets te merken. Per saldo krijgen de universiteiten pas vanaf 2021 écht meer te besteden. Dat berekende de Vereniging van Universiteiten (VSNU). ,,Het bedrag dat universiteiten per student krijgen, is de afgelopen vijftien jaar met een kwart gedaald. Er zijn sluipende bezuinigingen geweest,'' zegt woordvoerder Bart Pierik.

Quote Collega's biechten met tranen in de ogen op dat ze scripties slechts scannen Rens Bod, oprichter WO in Actie

Universiteiten hebben er geen geld bij gekregen. Tegelijkertijd is er geen inflatiecorrectie geweest, waardoor de kosten wél zijn gestegen. Bovendien moeten universiteiten nu nog een bezuiniging van 43 miljoen euro oplossen. Dat bedrag is een erfenis van het vorige kabinet.

Oneerlijk

Volledig scherm Voorzitter van de LSVb Tariq Sewbaransingh. © Marleen Stoker Ook studenten roeren zich. Zij vinden het oneerlijk dat ze niet de kwaliteit van onderwijs krijgen die hen eerder is beloofd. ,,We zouden geen studiefinanciering meer krijgen, zodat dat geld naar de kwaliteit van het hoger onderwijs zou gaan. Er zouden 4000 docenten bij komen, maar wij zetten onze vraagtekens daarbij,'' stelt Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).



Tweedejaars student Sara van Dinther heeft een petitie gemaakt, waarin ze eist dat alle studenten die onder het leenstelsel vallen een korting van duizend euro krijgen op het collegegeld. Nu geldt die korting pas voor de studenten die in 2018 beginnen. De petitie is ruim 63.000 keer ondertekend en wordt vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamerleden van de commissie Onderwijs.